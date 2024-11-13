Сделки без ипотеки стали новым трендом на рынке недвижимости

По итогам девяти месяцев 2024 года доля сделок без ипотеки увеличилась на 11 п. п. в сравнении с прошлым годом. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

«Так, из всех сделок, оформленных с использованием сервисов М2 за три квартала 2024 года, 67% — ипотечные. При этом мы видим наметившийся тренд на сделки без ипотеки. Сегодня их доля на платформе составляет более 32%, что на 11 п. п. выше, чем годом ранее», — сообщил Завгородний.

Он уточнил, что в ряде регионов сейчас паритет сделок с ипотекой и без. Основная причина падения популярности ипотеки — ее низкая доступность на фоне высокой ключевой ставки, отмены льготной программы под 8%, а также ужесточения условий семейной и IT-ипотек. Кроме того, часть граждан инвестируют в недвижимость с расчетом на ее удорожание. То есть россияне все еще используют жилье для долгосрочного вложения накоплений.

Среди других трендов рынка можно выделить интерес к частным домам. Так, по данным ВЦИОМ, более 50%, или 15 млн молодых семей, нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них доли тех, кто хочет купить квартиру, и тех, кто хочет построить дом, примерно равны. Однако осенью ввиду рыночной конъюнктуры, а также сезонности в этом сегменте, некоторые семьи отложили покупку дома.

Это подтверждает исследование М2 «Индекс настроений риелторов». По результатам сентябрьского опроса, около 68% респондентов отметили значительное снижение спроса на загородную недвижимость. И все же, по данным аналитического центра М2, ситуация со спросом в ИЖС гораздо лучше, чем в других сегментах жилья.

Еще один тренд — это малометражные квартиры. Согласно исследованию ВЦИОМ, более 80% опрошенных россиян хотели бы жить в двух- и трехкомнатных квартирах. В то же время, по данным аналитиков М2, на долю двушек и трешек приходилось 66% сделок в 2023 году и 58% — в первом полугодии этого года. Таким образом, в первой половине года спрос сместился на малометражные объекты. На вторичном рынке маленькие квартиры остались востребованными и во второй половине года за счет более доступной стоимости. На рынке первичного жилья в третьем квартале 2024 года на фоне популярности семейной ипотеки спрос вернулся на двушки и трешки.

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