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Россиянин 19 раз ударил ножом жену, упрекнувшую его за пьянство

Волгоградец пришел к жене на работу и ранил ее ножом из-за замечания о пьянстве

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Depositphotos

Мужчина пришел к жене на работу и изрезал ее ножом за замечание. Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером 6 августа в помещении пункта выдачи заказов в Ленинском районе. Обвиняемый пришел туда, так как в ПВЗ работала его 21-летняя жена, в этот момент он, как уточняется, находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка заметила, что муж снова пьян, упрекнула его за это, и между супругами произошла ссора.

В материалах дела сказано, что 28-летний мужчина достал из кармана шорт нож и нанес им не менее 19 ударов в область туловища и конечностей возлюбленной. Невольными свидетелями поножовщины стали очередные посетители пункта выдачи, которые вызвали на место скорую. Девушке удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Нападавший лишь частично признал свою вину, он находится под стражей. В ближайшее время его дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Чечне мужчина избил жену за то, что она ушла на работу.

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