В Чечне мужчина избил жену за то, что она ушла на работу

В Чечне мужчина напал на жену за то, что она ушла на работу, сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, ссора мужа и жены из Ножай-Юртовского района произошла в цветочном магазине, где женщина работала продавцом. Мужчина пришел туда и устроил скандал, не обращая внимание на другую работницу. Он схватил супругу за волосы и повалил на пол, заставляя ее следовать за ним.

Пострадавшая попросила мужа успокоиться, ведь ранее он разрешил ей работать и сам отвозил ее в магазин каждое утро. Однако в день инцидента мужчина выпил и обо всем забыл. Он несколько раз успел ударить жену, прежде чем в магазин приехал его брат и выручил женщину.

Ситуация находится на контроле у Общественной палаты республики. Понесет ли местный житель какое-то наказание за нападение, пока неизвестно.

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