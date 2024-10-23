Власти Италии намерены провести «шоковую терапию» для изменения демографии

Италия нуждается в «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости. Об этом заявил глава Итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, передает The Times.

»Италии необходима «шоковая терапия» — политика в области рождаемости, которая объединит компании, банки, города и политическую оппозицию», — сказал он.

Де Пало отметил, что содержание ребенка до 18 лет обходится в €178 тыс., а вырастая, дети эмигрируют, чтобы «пополнить ВВП других стран». Он обратил внимание на Францию, лидирующую по рождаемости в Европе, где налоги снижаются в зависимости от количества детей в семье.

В Италии за семь месяцев текущего года рождаемость снизилась на 4,6 тыс. детей, или 2,1%. В прошлом году на свет появились 379 890 итальянцев, что на треть меньше результата 2008 года. После кризиса 2008 года число новорожденных в стране каждый год сокращается. Динамика вызывает опасения у властей страны, что стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

Коэффициент рождаемости в Италии на сегодняшний день составляет 1,21 ребенка на женщину. Причем, если не учитывать рождения в семьях, которые живут за границей, коэффициент еще ниже — 1,14. Тогда как для поддержания стабильной экономики необходим уровень 2,1 ребенка на женщину.

Из данных исследования Istat следует, что итальянки предпочитают рожать первенца в примерно 30 лет. Женщины откладывают появление детей из-за проблем с поиском стабильной работы и жилья.

В октябре газета The New York Times сообщила, что на фоне сокращения численности населения в Китае чиновники стали приходить домой к китаянкам и расспрашивать, планируют ли те иметь детей.

Ранее эксперты выявили резервы рождаемости в России.