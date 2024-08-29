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В Приморье обрушились два моста за один день

СК Приморья возбудил уголовные дела из-за обрушения двух мостов за один день

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Прокуратура Приморского края

Следователи возбудили два уголовных дела в связи с обрушением двух мостов в один день в Приморском крае. Об этом сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале.

Они были возбуждены по факту превышении должностных полномочий в отношении сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства края, которые несли ответственность за ремонт мостов через реку около села Невское Лесозаводского района и через реку Соколовка в Чугуевском районе.

Следователи установили, что в сваях опор моста через реку около Невского произошло разрушение бетона, на дорожном покрытии развилась сетка трещин и прогибы. При этом еще в декабре 2013 года он был признан аварийным, но до сих пор не ремонтировался. Мост через Соколовку также находился в аварийном состоянии с июля 2022 года.

В СК отметили, что органы прокуратуры и полиции с мая 2021 года по июль 2024 года неоднократно выявляли нарушения о непринятии мер по приведению мостов в надлежащее техническое состояние.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц.

20 августа сообщалось, что мост через реку Соколовку обрушился из-за ливней.

Ранее суд установил потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту.

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