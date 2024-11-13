Бывшую сотрудницу бутика Louboutin обвинили в хищении люксовых вещей на €1,5 млн

В Париже сотруднице дома высокой моды предъявили обвинение в хищении брендовых сумок, обуви и кожаных изделий, сообщает Europe 1.

По данным радиостанции, 30-летняя женщина работала в бутиках Dior и Christian Louboutin и стала фигуранткой дела о растрате. Расследование в ее отношении началось год назад, когда в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) были обнаружены фотографии различных предметов роскоши от бренда Louboutin. Изучив публикации, знаменитый бренд туфель нанял частного детектива, и тот вышел на след экс-сотрудницы модного дома, которая перешла на работу в Dior.

Сообщается, что по вине воровки исчезли 700 изделий из кожи и 719 пар обуви на общую сумму €1,5 млн. Вещи работница парижского шоу-рума продавала посреднику, которого не стали привлекать к ответственности в обмен на сотрудничество. Затем в квартире подозреваемой были обнаружены 200 предметов роскоши стоимостью около €145 тыс. Сейчас женщина находится под судебным надзором.

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