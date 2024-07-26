Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростковая банда ограбила пять магазинов в Екатеринбурге за неделю

В Екатеринбурге подростки ограбили несколько вейп-шопов на 700 тыс. рублей

В Екатеринбурге банда подростков каждую ночь грабит торговые точки, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На этой неделе от разбойных нападений больше всего пострадали местные вейп-шопы, а также продуктовый магазин «ЖизньМарт» на улице Войкова. К настоящему моменту несовершеннолетние нанесли ущерба на сумму около 700 тыс. рублей, побывав в пяти торговых точках.

Один из пострадавших бизнесменов заявил, что его магазин на проспекте Космонавтов, 76, ограбили ночью 25 июля.

«У нас уже собраны все материалы, доказательства, лица, соцсети, скрины сбыта товара и прочее», — добавил он.

Владельцы магазинов ожидают новых налетов и усиленно охраняют свои помещения в темное время суток.

В полиции Екатеринбурга подтвердили информацию о серии краж и отметили, что сотрудники МВД уже выясняют детали произошедшего.

Ранее подростки сломали витрину магазина самокатом, чтобы украсть алкоголь, и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами