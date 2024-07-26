Подростковая банда ограбила пять магазинов в Екатеринбурге за неделю

В Екатеринбурге банда подростков каждую ночь грабит торговые точки, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На этой неделе от разбойных нападений больше всего пострадали местные вейп-шопы, а также продуктовый магазин «ЖизньМарт» на улице Войкова. К настоящему моменту несовершеннолетние нанесли ущерба на сумму около 700 тыс. рублей, побывав в пяти торговых точках.

Один из пострадавших бизнесменов заявил, что его магазин на проспекте Космонавтов, 76, ограбили ночью 25 июля.

«У нас уже собраны все материалы, доказательства, лица, соцсети, скрины сбыта товара и прочее», — добавил он.

Владельцы магазинов ожидают новых налетов и усиленно охраняют свои помещения в темное время суток.

В полиции Екатеринбурга подтвердили информацию о серии краж и отметили, что сотрудники МВД уже выясняют детали произошедшего.

Ранее подростки сломали витрину магазина самокатом, чтобы украсть алкоголь, и попали на видео.