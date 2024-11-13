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Раскрыта причина остановки работы Музея истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу из-за нарушений пожарной безопасности

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«Газета.Ru»

Музей истории ГУЛАГа приостанавливает свою работу с четверга, 14 ноября, из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на официальном сайте музея.

«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, согласно заключению, обнаруженные проблемы создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть своевременно устранены.

В администрации учреждения отметили, что денежные средства за приобретенные билеты на мероприятия и посещение экспозиции можно будет вернуть в любое время.

Музей истории ГУЛАГа — это центр изучения и обсуждения истории массовых репрессий, которые имели место в СССР. Находится он в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Сам музей был основан в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя.

В постоянной экспозиции учреждения представлены этапы формирования карательной системы в 1918-1956 годах, а также ее влияние на судьбы отдельных людей.

Ранее археологический парк Помпеи ввел ежедневный лимит на число посетителей.

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