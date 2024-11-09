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Археологический парк Помпеи вводит ежедневный лимит на число посетителей

Парк Помпеи ограничит максимальное число посетителей до 20 тыс. человек в день

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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Археологический парк города Помпеи решил с 15 ноября ограничить ежедневное максимальное число посетителей до 20 тысяч человек. Об этом объявили в пресс-службе парка.

Руководство парка объяснило этот шаг тем, что этим летом их посетили более 4 млн человек, а в первое воскресенье одного из месяцев, когда вход в парк является бесплатным, достопримечательность посетили более 36 тыс. человек, что является огромной нагрузкой для работников парка и самих исторических объектов.

Поэтому директор парка Габриэль Цухтригель заверил, что сейчас организаторы работают над серией проектов, которые помогут ослабить антропогенную нагрузку на объект.

В летний сезон (с 1 апреля по 31 октября) руководство ограничивает количество посещений с 9:00 до 12:00 до 15 тысяч, а с 12:00 до 17:30 — до пяти тысяч.

Помпеи — древний город Римской Империи, который исчез после извержения Везувия в 79 году н.э. После долгих раскопок археологи смогли восстановить большую часть достопримечательностей и объединили их в большой археологический парк, посетители которого могут увидеть сохранившиеся улицы, дома, общественные здания и храмы.

Ранее в Госдуме предложили провести конкурс музеев при вузах и оказать им финансовую помощь.

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