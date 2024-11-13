В Москве арестовали фигурантов дела главы отдела СК по Таганрогу

Басманный суд Москвы выдал постановление об аресте двух подозреваемых, задержанных в рамках дела главы следственного отдела по Таганрогу СУ СК России Руслана Багмута, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня суд избрал Шмыкову и Васильченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2025 года», — рассказал собеседник агентства.

Согласно имеющейся информации, в период с сентября по декабрь 2023 года Багмут и его сообщники, Шмыков и Васильченко, получили от предпринимателя взятку в размере 3,5 млн рублей за прекращение проверки по делу о продаже контрафактного алкоголя и табачных изделий. Эта незаконная деятельность была раскрыта в ходе расследования другого дела, связанного с Багмутом.

Как сообщалось ранее, областным УФСБ России, Багмут, выступая в роли посредника, получил от предпринимателя 2 млн рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов в обмен на защиту его интересов при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. Багмут был задержан в сентябре этого года, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее арестованного за взятку ректора ВГУ заподозрили в распространении порно.