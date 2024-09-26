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Суд арестовал высокопоставленного сотрудника СК

РИА Новости: суд в Москве заключил под стражу главу отдела СК РФ по Таганрогу

Столичный суд избрал меру пресечения главе следственного отдела по Таганрогу СК России Руслана Багмута, который подозревается в посредничестве во взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал источник.

Багмута задержали накануне в Ростовской области. По предварительной информации, он проходит фигурантом по делу о взяточничестве в размере 2 млн рублей.

В июне Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Уголовное дело зарегистрировано в отношении бывшего руководителя следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы Марата Тамбиева и экс-следователя Кристины Ляховенко.

Тамбиев обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более $1,5 миллиона, 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и еще $1,3 миллиона. Сам экс-руководитель отверг обвинения, а потом попросил лишить его звания.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в 3 млн рублей.

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