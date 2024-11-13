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Российские ученые нашли способ избавиться от парниковых газов на столетия

В ПНИПУ разработали проект по захоронению углекислого газа на 200 лет

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Томский политехнический университет

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили метод долговременного хранения углекислого газа (CO2) под землей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

На CO2 приходится более 70% глобальных парниковых выбросов. Сегодня существует два основных направления по замедлению изменений климата: снижение эмиссии и улавливание углерода. Второй вариант проще воплотить в жизнь, однако он требует создания хранилищ для захваченного газа.

По словам специалистов Пермского Политеха, наибольшей способностью к долгосрочному удержанию CO2 обладают водоносные горизонты под слоями горных пород. При этом резервуары должны находиться на глубине более одного километра — после этой отметки диоксид углерода переходит в сверхкритическое состояние, в котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой.

В ПНИПУ разработали технологию хранения углекислого газа на подходящем объекте, рассчитав вместимые объемы и финансовые затраты. Перспективным местом стал заброшенный водоносный комплекс нефтяных месторождений.

«Мы рассчитали предполагаемые масштабы хранения газа на промышленном объекте. С вероятностью 90% объем коллектора составит не менее 103,1 млн м3. При улавливании 400 тыс. тонн углекислого газа в год закачка может продолжаться на протяжении 202 лет и составит 80,95 млн тонн», — уточнил доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Павел Илюшин.

Согласно расчетам ученых, проект по хранению углекислого газа окупится за 15 лет.

Ранее в Исландии запустили установку, вытягивающую углекислый газ из воздуха.

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