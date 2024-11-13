В Белоруссии завершили следствие по делу об ударе беспилотников по базе ОМОНа

Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении членов организации «Супраціў» («Сопротивление») Павла Кулаженко и Виталия Потехина, которые обвиняются в терроризме и других серьезных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что указанные лица были привлечены в качестве обвиняемых по ряду уголовных статей, в зависимости от их роли и действий. Они подозреваются в терроризме, совершенном организованной группой; в покушении на терроризм, осуществленном повторно организованной группой; в создании организации для ведения террористической деятельности, а также в руководстве и участии в такой организации.

Кроме того, фигурантам инкриминируются другие преступления, предусмотренные уголовным кодексом страны. В частности, Потехин обвиняется в том, что 25 сентября 2021 года с использованием беспилотника сбросил две пятилитровые емкости с зажигательной смесью на базу ОМОНа.

29 сентября белорусские военнослужащие принудительно посадили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой. Из заявления Государственного пограничного комитета республики следует, что инцидент произошел на территории Вороновского района Гродненской области.

Ранее в Белоруссии предупредили об ответных действиях, если кто-то попытается на нее «натопыриться».