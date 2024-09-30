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В Белоруссии пограничники приземлили БПЛА у границы с Литвой

Белорусские пограничники посадили дрон на границе с Литвой

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Reuters

Белорусские военнослужащие принудительно посадили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на границе с Литвой. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета республики.

Из заявления следует, что инцидент произошел 29 сентября на территории Вороновского района Гродненской области.

«Военнослужащие Лидского пограничного отряда <...> в 100 метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — рассказали в комитете.

Там добавили, что при осмотре места падения дрона солдаты нашли мобильный телефон. В результате в отношении владельцев изъятых устройств — БПЛА и смартфона — был начат административный процесс, подчеркивается в публикации.

9 сентября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об участившихся провокациях и различных инцидентах на границе республики с Украиной, Польшей и странами Балтии. По его словам, одним из самых резонансных стал залет на территорию государства украинских дронов в августе 2024 года. Тогда военным даже пришлось применить системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Белоруссии предупредили об ответных действиях, если кто-то попытается на нее «натопыриться».

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