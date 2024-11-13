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Многодетного отца из Ярославской области заподозрили в многолетнем насилии над дочерьми

В Ярославской области отца четырех девочек заподозрили в их растлении

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Depositphotos

Многодетного отца из Ярославской области заподозрили в растлении дочерей на протяжении 11 лет, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 50-летний мужчина и его жена воспитывали трех родных дочерей и одну приемную. Следователи полагают, что каждую из них педофил совратил, действуя по одной и той же схеме. Когда жертве исполнялось 10 лет, он начинал домогаться ее, но в тот момент речь шла только о ласках и поцелуях. Через 3-4 года мужчина принуждал девочку к сексу. Насильник терял интерес к жертве, когда ей исполнялось 17-18 лет, и переходил к более младшим.

Сейчас мужчину подозревают в десятках эпизодов изнасилований и развратных действий, он находится в СИЗО. Сообщается, что как минимум одну из дочерей педофил изнасиловал больше 40 раз. Пока неизвестно, была ли в курсе происходящего между отцом и детьми их мать, ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. К настоящему времени возбуждено уже четыре уголовных дела.

Ранее в Казани отчим пытался лишить девственности 11-летнюю падчерицу.

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