В Казани отчим пытался лишить девственности 11-летнюю падчерицу

В Казани 34-летний мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю дочь сожительницы, мужчина планировал лишить девочку девственности, чтобы этого не сделал кто-то другой. Об этом сообщает портал «Татар-Информ».

По данным следствия, 34-летний слесарь проживал в квартире своей сожительницы вместе с ее двумя детьми — 11-летней девочкой и ее младшим братом. В один из дней, когда женщины не было дома, у отчима появилась навязчивая идея, что он должен лишить девственности девочку, чтобы этого не сделал кто-то другой.

Он начал приставать к ребенку, трогал ее в интимных местах, прижимал к себе. Когда школьница ушла в ванную комнату, отчим предложил помыть ее и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Напуганная девочка рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, известно, что подозреваемый работает слесарем на Казанском авиационном заводе, судимости не имел, на психиатрическом учете не числился. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Кузбассе бездомный пообещал ребенку конфеты, затащил на кладбище и изнасиловал.