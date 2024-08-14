Один из районов Курской области решили полностью эвакуировать

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что оперштаб принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра «Патриот».

Смирнов призвал местных жителей отнестись с пониманием к ситуации, а также следовать всем рекомендациям от силовиков и властей.

До этого власти Курской области объявили обязательную эвакуацию поселка Глушково.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее на Украине рассказали о планах в отношении Курской области.