Пенсионерка перевела мошенникам 14,5 млн, чтобы спасти квартиру, и осталась на улице

В Калининградской области пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась жилья. Об этом сообщили в полиции региона.

70-летняя жительница Зеленоградска обратилась к правоохранителям после того, как отдала аферистам более 14,5 млн рублей. Пострадавшая рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что ее квартиру якобы выставили на продажу без ее ведома и теперь пенсионерка должна самостоятельно продать жилье, чтобы оно не досталось мошенникам. Кроме того, звонивший убедил пожилую женщину перевести все деньги на «безопасный» счет, что она и сделала, следуя его указаниям.

В итоге пострадавшая продала свою квартиру в Зеленоградске за 6,5 млн рублей и отправила аферистам еще около 8 млн рублей, которые оставались у нее после продажи жилплощади в Южно-Сахалинске. На эти деньги женщина собиралась купить новую квартиру в Калининграде, но в итоге лишилась крыши над головой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемых ищут.

Ранее мошенник убедил пожилую москвичку завернуть деньги в газету и выбросить в окно.