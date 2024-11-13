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Россиянин переоделся в контролера и обманул пассажирку автобуса

В Петербурге задержали лжеконтролера, который обманул пассажирку

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Валерий Мельников/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 65-летний местный житель решил подзаработать, переодевшись в контролера, но его быстро вычислили. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 11 июня 2024 года петербуржец переоделся в контролера автобуса, взял с собой прибор, похожий на валидатор, и вышел «на работу». Он зашел в автобус на остановке общественного транспорта у метро «Чкаловская» и сразу подошел к одной из пассажирок салона. Он сделал вид, что проверяет своим устройством ее проездной, после чего сказал женщине, что изымает у нее проездной на год, так как на нем отсутствует ее фотография. При этом злоумышленник добавил, что избежать «санкций» можно в случае оплаты штрафа. Испугавшись, что останется без проездного, пассажирка наличными отдала 3,5 тысячи рублей.

Каким образом правоохранителям удалось вычислить лжеконтролера, а также удалось ли ему обмануть кого-то еще, не уточняется. Петербуржец стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана». Его ждет суд.

Ранее в Подмосковье суд постановил возместить мужчине, избитому контролерами в электричке, стоимость порванной ими футболки.

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