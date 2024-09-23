Россиянину, которого в электричке избили контролеры, заплатят 50 тысяч рублей

В Подмосковье суд постановил возместить мужчине, избитому контролерами в электричке, стоимость порванной ими футболки, сообщает mk.ru.

В марте этого года мужчина сел в электропоезд сообщением Москва — Дубна на станции Тимирязевская и заплатил за проезд транспортной картой «Тройка». Контролерам, зашедшим в его вагон на станции Водники, он попытался объяснить, что билета у него нет, так как он оплатил поездку другим способом, однако проверяющие этому заявлению не поверили. В ходе конфликта контролеры ударили пассажира по ноге, порвали его футболку и сломали мобильный телефон.

Сначала пострадавший пытался получить компенсацию с самих дебоширов, но в Долгопрудненском суде возложили ответственность на их работодателя. В итоге компанию-перевозчика обязали заплатить пассажиру за футболку (418 рублей), ремонт телефона (4456 рублей), а также компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Ранее пьяный челябинец схватил за горло и ударил по лицу женщину-контролера в электричке.