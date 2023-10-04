Пара развелась через три минуты после свадьбы

По информации РЕН ТВ, в Кувейте был зафиксирован самый короткий брак, который продлился всего три минуты после регистрации. Причиной развода стало оскорбительное замечание невесте со стороны нового мужа.

Один из присутствующих на свадьбе гостей поделился в социальных сетях, что жених издевался над невестой. Он назвал ее «глупой» после того, как она споткнулась.

В результате этого инцидента пара объявила о разрыве своего брака всего через 180 секунд после его регистрации.

Ранее известная ведущая Дана Борисова рассказала о своих разводах и о том, что сделала девять абортов до 30 лет.

Также бывшая жена Птахи рассказала о шоке рэпера из-за развода. По ее словам, артист не верил, что супруга может подать на развод и рассказать об этом публично. Сейчас, как отметила девушка, рэпер старается делать все, чтобы вернуть ее доверие и расположение. Экс-супруга звезды призналась, что дала ему второй шанс.

Также певица Валерия рассказала, при каких условиях разведется с Иосифом Пригожиным.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.