Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пара развелась через три минуты после свадьбы

В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы

close
100%
Depositphotos

По информации РЕН ТВ, в Кувейте был зафиксирован самый короткий брак, который продлился всего три минуты после регистрации. Причиной развода стало оскорбительное замечание невесте со стороны нового мужа.

Один из присутствующих на свадьбе гостей поделился в социальных сетях, что жених издевался над невестой. Он назвал ее «глупой» после того, как она споткнулась.

В результате этого инцидента пара объявила о разрыве своего брака всего через 180 секунд после его регистрации.

Ранее известная ведущая Дана Борисова рассказала о своих разводах и о том, что сделала девять абортов до 30 лет.

Также бывшая жена Птахи рассказала о шоке рэпера из-за развода. По ее словам, артист не верил, что супруга может подать на развод и рассказать об этом публично. Сейчас, как отметила девушка, рэпер старается делать все, чтобы вернуть ее доверие и расположение. Экс-супруга звезды призналась, что дала ему второй шанс.

Также певица Валерия рассказала, при каких условиях разведется с Иосифом Пригожиным.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий