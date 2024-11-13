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Сингапурец получил тюремный срок за то, что фотографировал женщин под юбками в метро

Mothership: сингапурец, фотографировавший женщин под юбками, проведет 4 месяца в тюрьме

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Depositphotos

Мужчина из Сингапура получил тюремный срок за то, что фотографировал женщин под юбками в метро, пишет Mothership.

27-летний сингапурец Чон Юн Сюань был арестован за съемку женщины на эскалаторе станции метро. Мужчина воспользовался телефоном, навел камеру под юбку жертвы, стоящей впереди него, сделав несколько фото.

Свидетель, заметив подозрительное поведение Чона, заблокировал ему выход со станции и рассказал обо всем женщине, которая незамедлительно вызвала полицию. Сюань сначала отрицал свои действия, но позже признался в содеянном.

Также полицейские обнаружили на его телефоне кадры с 27 другими женщинами, снятыми в различных общественных местах за последние полгода.

Чон был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Прокурор отметил отягчающие обстоятельства его преступлений, совершаемых в общественном транспорте.

Ранее в Сингапуре преступник выложил в интернет данные о тысячах ВИЧ-инфицированных.

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