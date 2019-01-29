В Сингапуре преступник выложил в интернет данные о тысячах ВИЧ-инфицированных

В Сингапуре конфиденциальные данные более чем 14 тысяч человек, включая иностранных граждан, с диагнозом ВИЧ были похищены и выложены в интернет, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что конфиденциальная информация включала имена, адреса, ВИЧ-статус и другую медицинскую информацию.

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За утечкой данных стоит 33-летний ВИЧ-инфицированный американец Мики Фаррера Брочез, который жил в Сингапуре с 2008 по 2018 год и чьим партнером был сингапурский врач.

Брочез был депортирован из Сингапура после отбывания 28-месячного тюремного заключения за «многочисленные мошенничества и преступления, связанные с наркотиками». Одно из обвинений в мошенничестве было связано с собственным ВИЧ-статусом, о котором Брочез солгал.

До 2015 года в стране действовал запрет на въезд в страну ВИЧ-инфицированных иностранцев. Скрыть свой статус Брочезу помог сингапурский врач Лер Тек Сянг, который дал свой образец крови Брочезу и тот выдал его за собственный. Через Лера американец получил доступ к реестру ВИЧ-инфицированных и скопировал из него записи.

На данный момент полиция разыскивает Брочеза, чье местоположение неизвестно.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в Москве возросла на 20%.