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В России призвали отправлять алкоголиков в рехабы вместе с детьми

Омбудсмен Мишонова: рехабы не должны разлучать родителей с детьми

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

В России анонсировали создание специальных реабилитационных центров, где родители смогут лечиться от зависимостей вместе со своими детьми. По мнению детского омбудсмена в Московской области Ксении Мишоновой, это хорошая идея, которую во многих регионах страны уже реализовали. Это поможет обратить внимание на серьезную проблему детей алкоголиков и наркоманов, заявила она в беседе с 360.ru.

Создание в России центров, где родители смогут проходить реабилитацию, не расставаясь с детьми, — хорошая идея. Об этом 360.ru рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, подобные учреждения уже есть в некоторых регионах страны, в них разработана специальная программа для того, чтобы не разлучать семьи.

Подобное лечение в рехабе происходит добровольно – человеку предлагают пройти реабилитацию и пожить в центре вместе с ребенком. Помогают при этом всей семье, что очень важно, так как дети алкоголиков и наркоманов сильно страдают, подчеркнула эксперт.

«У нас нет принудительного, как было в советское время, лечения, трудоустройства таких взрослых, поэтому, исходя из сегодняшнего законодательства, есть предложение сделать возможным вот такой способ реабилитации семьи», — пояснила она.

Многие зависимые просто забывают о детях, не кормят их, не одевают – по сути, бросают. При этом многим просто нужна помощь, которая их направит на верный путь, считает Мишонова.

«[Необходима] рука поддержки, когда мы не осуждаем, а когда мы предлагаем пути выхода и при этом не разлучаем семью», — подчеркнула она.

Напомним, о создании центров, которые позволят не разлучать детей и родителей, попавших в трудную ситуацию, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Ранее россиянам рассказали о взаимосвязи между алкоголем и шизофренией.

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