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Воронежский педагог позволила мошенникам себя запугать и потеряла 4 млн рублей

В Воронеже педагог позволила мошенникам себя запугать и лишилась 4 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Воронеже мошенники запугали 67-летнего педагога и украли у нее 4 млн рублей. Об этом сообщает 36on.ru.

По информации издания, сначала неизвестный связался с россиянкой от лица работодателя, а затем злоумышленники стали представляться ей якобы сотрудниками правоохранительных органов. Женщину убедили в том, что ее подозревают в «финансировании недружественных государств», а ее накопления находятся в опасности.

Пожилая женщина поверила аферистам и последовала их инструкциям. Так она перевела на «безопасные счета», реквизиты которых указали мошенники, все свои сбережения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 4 млн рублей.

Ранее пенсионерка сожгла свой телефон в микроволновке по указанию мошенников.

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