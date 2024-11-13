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Пенсионерка сожгла свой телефон в микроволновке по указанию мошенников

В Омске пенсионерка лишилась квартиры и 4,3 млн рублей из-за мошенников

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Hartmut Schmidt/Global Look Press

Жительница Омска осталась без квартиры и денег, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 66-летняя жительница Октябрьского района Омска. Женщина сообщила, что ей поступил звонок якобы от руководителя, который попросил ее оказать содействие неким проверяющим.

Спустя некоторое время с пожилой женщиной связались мошенники, они запугали пенсионерку тем, что неизвестные якобы пытаются оформить несколько крупных кредитов на ее имя. Для сохранения денежных средств необходимо самой взять займы и перевести деньги на «безопасный счет». Омичка сняла с счетов 485 тыс и перевела на указанные реквизиты.

Затем аферисты заставили ее продать квартиру, вырученные 3,9 млн рублей она также передала неизвестным. Далее для возврата денежных средств и квартиры мошенники затребовали еще 350 тыс рублей.

После перевода наличных злоумышленники убедили россиянку положить телефон в микроволновку для удаления вирусов. Когда женщина осталась без денег и квартиры, а новые жильцы приехали заселяться, она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее мошенники начали отправлять россиянам цветы и другие подарки ради обмана.

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