Неизвестный в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина в маске напал на студентку и попытался ее изнасиловать. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в Октябрьском районе. Неизвестный в черной маске набросился на 19-летнюю студентку одного из городских техникумов и попытался ее изнасиловать.

После произошедшего девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы. По ее словам, нападавший имел неславянскую внешность, рост около 170 сантиметров и щетину на лице. Мужчина был одет в синюю куртку и темную шапку.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками подозреваемого в попытке изнасилования студентки. Отмечается, что в пресс-службе Следственного комитета России отказались комментировать инцидент.

Ранее петербурженка обвинила знакомого в жестоком изнасиловании.