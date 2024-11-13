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Появились новые кадры взорванного в Севастополе автомобиля

СК показал кадры с места подрыва автомобиля в Севастополе

Следственный комитет России в своем Telegram-канале показал кадры с места подрыва автомобиля в Севастополе.

На кадрах видны остатки автомобиля, у него вырваны дверь со стороны водителя и пассажирская сзади. Также на видео видна работа следователей, которые собрали осколки взрывного устройства.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв произошел, когда за рулем автомобиля был начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Мужчине оторвало обе ноги, его спасти не удалось. Экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко в 09:53. Звонивший рассказал, что автомобиль взорвался, а затем машину охватил пожар. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица, взрыв был такой силы, что она подумала, будто рядом взорвалась ракета. По ее словам, на месте происшествия валялись осколки от автомобиля, машина была «вся всмятку», а врачи реанимации доставали водителя. СК завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, какая взрывчатка использовалась для подрыва автомобиля в Севастополе.

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