В Новосибирске подростки ударили 12-летнюю девочку ножом и пустой бутылкой

В Новосибирске трое мальчиков напали на девочку, которая не обратила на них внимания. Об этом мать школьницы рассказала kp.ru.

По словам местной жительницы, инцидент произошел 29 июня, когда ее дочь вышла погулять во двор дома на улице Высоцкого. Она села на качели и стала слушать музыку в наушниках. В какой-то момент к школьнице подошли незнакомые подростки, которым на вид было 13-14 лет. Они попытались заговорить с ней, но девочка проигнорировала эти попытки познакомиться. Тогда хулиганы стали пинать ее по ногам, а затем достали и оружие.

«Один из парней ударил ее пустой бутылкой по голове. Другой достал нож и ткнул им дочери в плечо. Следов никаких не осталось, видимо, нож был тупой, но она перепугалась, убежала от них», — пояснила родительница.

Позже она нашла записи с камер видеонаблюдения и нашла подтверждение рассказу дочери. Женщина утверждает, что сейчас ее ребенок боится выходить на улицу даже в сопровождении взрослых.

В областной прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Ход расследования стоит на контроле у ведомства.

Ранее воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги.