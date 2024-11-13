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Кота, которому искали новую семью, украли из зоомагазина в Москве

В Москве две девочки украли кота из зоомагазина

В Москве две девочки украли из зоомагазина кота, которому искали новую семью. Об этом со ссылкой на администратора торговой точки сообщает телеканал 360.ru.

По информации телеканала, кот находился в одном из зоомагазинов столицы на передержке — ему искали новую семью. Две девочки зашли в складское помещение, откуда открывался вольер с животным, и похитили питомца.

Сотрудники зоомагазина вызвали на место полицейских. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Если вы узнаете их на видео или это были вы, пожалуйста, напишите куратору <…> она места себе не находит и плачет!» — призвали в Telegram-канале «Кусочек счастья для бездомной кошки».

В Telegram-канале также уточнили, что магазин, откуда пропал кот, находится в доме №2Б на Фестивальной улице.

Ранее саперы отобрали ручную гранату у кота, который решил с ней поиграть.

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