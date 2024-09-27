Саперы отобрали ручную гранату у кота, который решил с ней поиграть

В США кот нашел ручную гранату в подвале и решил с ней поиграть. Об этом сообщает WCAX-TV.

По информации издания, инцидент произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Владельцы одного из домов занимались ремонтом, когда их кот нашел в подвале подозрительный предмет и начал с ним играть. Хозяева увидели, что питомец кидает что-то похожее на ручную гранату, и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшая на место группа саперов отобрала у кота боеприпас. Специалисты пришли к выводу, что его необходимо утилизировать в контролируемой среде.

Информации о происхождении гранаты не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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