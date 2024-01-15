Экологи объяснили вред искусственных елок и призвали покупать настоящие

Чтобы не навредить природе, при украшении дома к Новому году лучше отдавать предпочтение естественным елкам, убежден эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Такие елки растятся в специальных питомниках, и в последующем становятся полезным вторсырьем, объяснил он на стриме телеканала «360».

«Покупайте естественные елки, как раз это вклад в экологию. Многие думают, что естественные елки где-то в лесах вырубаются и тем самым вред лесу. Ничего подобного. Так же как пшеницу, растят на полях», — отметил эколог.

Ежегодно в питомниках выращивается необходимое для праздников количество деревьев. И если люди будут их покупать, то и выращивать из будут в большем количестве, что является полезным вкладом в экологию, пояснил Рыбальченко.

После завершения праздников он призвал россиян сдавать елки в пункты приема, подчеркнув, что такие деревья служат гораздо дольше, чем искусственные. К примеру, их используют для мульчирования парковых тропинок (покрытия поверхности почвы для защиты и улучшения свойств). Причем важно не сжигать елки, так как процесс горения приведет к выбросам 12 килограммов углекислого газа в атмосферу, добавил Рыбальченко.

Распространяемые сообщения об экологичности искусственных елок эксперт назвал уловкой маркетологов, подчеркнув, что такие елки труднее утилизировать.

Напомним, согласно исследованию, сегодня каждый второй россиянин, ставивший живую елку на Новый год, утилизирует ее экологичными способами. Так, 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры.

Специалисты ранее рассказали, что можно сделать с елками, купленными в горшках.