Вдовец возмущен тем, что церковь установила переносной туалет рядом с могилой его жены

Вдовец из Англии возмущен тем, что церковь установила переносной туалет рядом с могилой его жены, пишет Mirror.

Британец, потерявший жену, выразил свое возмущение после того, как викарий церкви Святого Иоанна в Перри-Барре установил переносной туалет всего в нескольких метрах от места, где похоронена женщина. Вдовец считает, что это событие оскверняет место упокоения супруги и вызывает недовольство у остальных посетителей кладбища.

Дэнни Пейн, который был назначен на пост викария в сентябре, объяснил, что временный туалет установлен из-за закрытия основного в церковном центре для ремонта. Однако вдовец настаивает, что для таких целей можно найти более подходящее место.

Пейн заявил, что учитывает беспокойство прихожан и подчеркнул, что его намерение — предоставить необходимые удобства.

«Нам искренне жаль слышать, что эта ситуация вызвала беспокойство», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Англии хотят повторно использовать старые кладбища из-за нехватки мест.