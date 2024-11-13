Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдовец возмущен тем, что церковь установила переносной туалет рядом с могилой его жены

Mirror: британец пожаловался, что церковь поставила туалет рядом с могилой его супруги

close
Shutterstock

Вдовец из Англии возмущен тем, что церковь установила переносной туалет рядом с могилой его жены, пишет Mirror.

Британец, потерявший жену, выразил свое возмущение после того, как викарий церкви Святого Иоанна в Перри-Барре установил переносной туалет всего в нескольких метрах от места, где похоронена женщина. Вдовец считает, что это событие оскверняет место упокоения супруги и вызывает недовольство у остальных посетителей кладбища.

Дэнни Пейн, который был назначен на пост викария в сентябре, объяснил, что временный туалет установлен из-за закрытия основного в церковном центре для ремонта. Однако вдовец настаивает, что для таких целей можно найти более подходящее место.

Пейн заявил, что учитывает беспокойство прихожан и подчеркнул, что его намерение — предоставить необходимые удобства.

«Нам искренне жаль слышать, что эта ситуация вызвала беспокойство», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Англии хотят повторно использовать старые кладбища из-за нехватки мест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами