В Англии хотят повторно использовать старые кладбища из-за нехватки мест

В Англии хотят повторно использовать старые кладбища викторианской эпохи из-за нехватки мест, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, закрытые в викторианскую эпоху кладбища на территории Англии и Уэльса, признанные «заполненными», могут быть вновь открыты для новых захоронений. Правовая комиссия представила доклад, в котором говорилось о потенциальном кризисе нехватки мест для захоронений, ссылаясь на исследование министерства юстиции, проведенное в 2007 году.

Тогда исследование показало, что на муниципальных кладбищах осталось в среднем мест для захоронений на следующие 30 лет. По действующему законодательству Великобритании, переустройство кладбищ запрещено, за исключением случаев расширения мест поклонения.

В новом докладе поднимается вопрос о необходимости внесения изменений в закон, чтобы разрешить реконструкцию кладбищ, находящихся в ведении местных органов власти.

Согласно представленному докладу, ранее закрытые кладбища могут быть вновь открыты для новых захоронений. Консультации по данному вопросу завершатся 9 января 2024 года.

Ранее специалисты установили происхождение костяных колец из англо-саксонских захоронений.