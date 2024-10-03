Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Англии хотят повторно использовать старые кладбища из-за нехватки мест

Daily Mail: в Англии хотят повторно использовать кладбища викторианской эпохи

close
Shutterstock

В Англии хотят повторно использовать старые кладбища викторианской эпохи из-за нехватки мест, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, закрытые в викторианскую эпоху кладбища на территории Англии и Уэльса, признанные «заполненными», могут быть вновь открыты для новых захоронений. Правовая комиссия представила доклад, в котором говорилось о потенциальном кризисе нехватки мест для захоронений, ссылаясь на исследование министерства юстиции, проведенное в 2007 году.

Тогда исследование показало, что на муниципальных кладбищах осталось в среднем мест для захоронений на следующие 30 лет. По действующему законодательству Великобритании, переустройство кладбищ запрещено, за исключением случаев расширения мест поклонения.

В новом докладе поднимается вопрос о необходимости внесения изменений в закон, чтобы разрешить реконструкцию кладбищ, находящихся в ведении местных органов власти.

Согласно представленному докладу, ранее закрытые кладбища могут быть вновь открыты для новых захоронений. Консультации по данному вопросу завершатся 9 января 2024 года.

Ранее специалисты установили происхождение костяных колец из англо-саксонских захоронений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами