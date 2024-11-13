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Принятый бюджет Москвы сохранил свою социальную направленность

В бюджете Москвы предусмотрено более 689 млрд рублей на соцподдержку в 2025 году

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Принятый Мосгордумой бюджет столицы на 2025–2027 годы сохранит свою социальную направленность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что его проект направлен на развитие программ соцподдержки, образования, а также повышение доступности и качества медицинской помощи.

«В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы. Ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят 2,8 трлн рублей», — говорится в сообщении.

При этом, если учитывать оплату медпомощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), они достигнут около 3,3 трлн рублей.

Кроме того, почти 690 млрд рублей из столичного бюджета в 2025 году будет направлено на соцподдержку жителей Москвы. Так, со следующего года размеры пособий и выплат пожилым горожанам, семьям с детьми и инвалидам будут проиндексированы на 5,5%. На эти цели в проекте предусмотрено более 295 млрд рублей. При этом минимальный размер пенсии с городской доплатой достигнет 25 850 рублей.

Также на улучшение качества обслуживания пассажиров и льготный проезд в столице и области будет направлено более 186 млрд рублей. В свою очередь, на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение в бюджете предусмотрено порядка 62 млрд рублей.

На финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельных категорий граждан в 2025 году планируется направить 32,6 млрд рублей, а на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода — 22,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской городской Думе прошло заседание, на котором депутаты сразу в трех чтениях приняли закон о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

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