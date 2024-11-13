Принятый бюджет Москвы сохранил свою социальную направленность

Принятый Мосгордумой бюджет столицы на 2025–2027 годы сохранит свою социальную направленность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что его проект направлен на развитие программ соцподдержки, образования, а также повышение доступности и качества медицинской помощи.

«В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы. Ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят 2,8 трлн рублей», — говорится в сообщении.

При этом, если учитывать оплату медпомощи из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), они достигнут около 3,3 трлн рублей.

Кроме того, почти 690 млрд рублей из столичного бюджета в 2025 году будет направлено на соцподдержку жителей Москвы. Так, со следующего года размеры пособий и выплат пожилым горожанам, семьям с детьми и инвалидам будут проиндексированы на 5,5%. На эти цели в проекте предусмотрено более 295 млрд рублей. При этом минимальный размер пенсии с городской доплатой достигнет 25 850 рублей.

Также на улучшение качества обслуживания пассажиров и льготный проезд в столице и области будет направлено более 186 млрд рублей. В свою очередь, на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение в бюджете предусмотрено порядка 62 млрд рублей.

На финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельных категорий граждан в 2025 году планируется направить 32,6 млрд рублей, а на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода — 22,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской городской Думе прошло заседание, на котором депутаты сразу в трех чтениях приняли закон о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.