Мосгордума в трех чтениях приняла закон о бюджете столицы на 2025-2027 годы

В Московской городской Думе прошло заседание, на котором депутаты сразу в трех чтениях приняли закон о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщается на сайте московского парламента.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, представляющий фракцию партии «Единая Россия», назвал принятие закона «примером эффективной, слаженной и конструктивной работы столичного парламента на благо москвичей».

Он отметил, что нынешний бюджет стал третьим, сверстанным в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.

Шапошников уточнил, что в работе над законопроектом были учтены пожелания москвичей, которые легли в основу «Народной программы» ЕР.

Также председатель Мосгордумы добавил, что бюджет Москвы отражает актуальные потребности жителей столицы, учитывает стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Москвы до 2030 года.

Главным курсом он назвал развитие города и высокое качество социальной поддержки его жителей, подчеркнув, что «мерами соцподдержки за счет средств городского бюджета будет обеспечен каждый третий москвич — около 4,5 млн человек».

Отмечается, что около 90% расходов бюджета в следующем году пойдут на реализацию 13 госпрограмм. Больше всего средств парламентарии решили выделить на развитие транспортной системы и социальную поддержку москвичей.

С 1 января 2025 года размеры пособий и выплат москвичам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью проиндексируют на 5,5%.

На образование заложили 649,6 млрд рублей, на здравоохранение — 610,7 млрд рублей, а с учетом средств ОМС — порядка 1,1 трлн рублей.

Также в бюджете предусмотрены средства на предоставление поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что экономика города уверенно адаптируется к внешним вызовам.

При этом она подчеркнула, что доходы бюджета запланированы «достаточно осторожно», поскольку в условиях геополитической неопределенности важно придерживаться аккуратного подхода к этому вопросу.