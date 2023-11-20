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В Киеве от взрыва гранаты погибли украинский военный и его жена

В результате взрыва гранаты в Киеве погибли украинский военный и его жена

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Украинский военный и его жена погибли в Киеве в результате взрыва гранаты. Об этом сообщается на странице городской полиции в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По имеющейся информации, в полицию обратился мужчина, услышавший взрыв в соседней квартире. На место происшествия в Днепровском районе столицы прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

В результате взрыва гранаты погибли военнослужащий и его жена. Брат военного получил ранение и был доставлен в больницу.

На месте взрыва начали работу следственно-оперативная группа и криминалисты.

Ранее сообщалось, что помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия ЗалужногоГеннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. В результате происшедшего также пострадали его дети, они госпитализированы: сын военнослужащего в тяжелом состоянии, а дочь — в состоянии средней тяжести. Против офицера, подарившего Частякову гранаты, было возбуждено уголовное дело.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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