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Россиянам объяснили, как победить страх перед изменениями в жизни

Врач Мартынов: признание рисков поможет добиться желаемых целей

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Depositphotos

Часто из-за страха перемен человек боится делать первые шаги навстречу своей мечте, будь то смена профессии или открытие бизнеса. Справиться с излишними переживаниями поможет признание возможного риска, поскольку с ним связаны любые начинания. Об этом в интервью РИАМО сообщил основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ», психотерапевт Сергей Мартынов.

Он подчеркнул, что ошибки и неудачи являются частью процесса на пути к цели, поэтому не стоит себя за них корить.

«Помните, что преодоление страха — это процесс, который потребует некоторого времени и усилий, но позитивный результат обязательно порадует вас, привнеся в вашу жизнь свободу, повышение эффективности и самореализацию», — сказал Мартынов.

По его словам, следует разбить свой путь к большой цели на маленькие, достижимые шаги, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны.

Самооценка — это то, как мы воспринимаем и оцениваем себя, свое место в мире и свои возможности. Она влияет на многие аспекты нашей жизни: как мы справляемся с трудностями, как строим отношения, как добиваемся успехов. Что такое самооценка, за счет чего она формируется и как ее повысить, — «Газета.Ru» разбиралась вместе с клиническим психологом.

Ранее эксперт раскрыла, что часто мешает людям зарабатывать больше.

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