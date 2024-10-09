Психолог раскрыла, что часто мешает людям зарабатывать больше

Зачастую люди не могут заработать больше определенной суммы, как бы они ни старались. Причиной тому может быть страх перед деньгами. Об этом в интервью РИАМО сообщила бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова. По ее словам, все ограничения человеку ставит его подсознание.

«У кого-то страхи связаны со стереотипом из советского прошлого, о том, что деньги портят людей и иметь большие доходы могут только нечестные люди. А кто-то банально не знает, что с этими деньгами делать, куда их тратить», — объяснила Никитина-Кузякова.

Причем страх перед деньгами может быть не только у наемных работников, но и у руководителей и владельцев бизнеса, добавила она.

Для решения этой проблемы эксперт посоветовала обратиться к психологу или психотерапевту. Специалист, по ее словам, поможет раскрыть проблему с помощью диагностики и впоследствии избавиться от нее.

Бизнес-психолог, кандидат наук Екатерина Каталина до этого объяснила, как избавиться от синдрома самозванца. По ее словам, важно осознать, что незнание чего-либо не означает, что человек является дилетантом. Она подчеркнула, что если сотрудник имеет образование, выполняет свою работу и на него можно положиться — это первое свидетельство того, что он не самозванец.

Ранее психолог назвала способы повысить самооценку.