Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина живет с редкой аллергией на физические упражнения

Daily Mail: американка рассказала, что у нее редкая форма аллергии на физические упражнения

close
FOX 9 Minneapolis-St. Paul

Американка страдает от редкой аллергии, вызывающей анафилаксию во время физической активности, пишет Daily Mail.

Мэгги Хабаши из Миннесоты живет с редким заболеванием — аллергией на физические упражнения, которая делает занятия спортом опасными для жизни. Каждый раз, занимаясь спортом, американка рискует столкнуться с тяжелыми реакциями организма и анафилаксией.

Первые симптомы проявились около 10 лет назад, когда после длительного перерыва Мэгги попыталась снова выйти на пробежку. У нее неожиданно начался сильный зуд, а вскоре тело покрылось крапивницей. По словам аллерголога Мика Карасова, в большинстве случаев подобные реакции возникают из-за определенных пищевых триггеров, но в случае Хабаши причина оказалась иной.

Сейчас Мэгги не может заниматься физической активностью более 20 минут, не испытывая боли и зуда. Она отмечает, что многие не верят в ее аллергию и воспринимают это как шутку. Однако для Хабаши это реальная угроза жизни.

Ранее женщина из Канады рассказала, как живет с аллергией на холод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами