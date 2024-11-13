Женщина живет с редкой аллергией на физические упражнения

Американка страдает от редкой аллергии, вызывающей анафилаксию во время физической активности, пишет Daily Mail.

Мэгги Хабаши из Миннесоты живет с редким заболеванием — аллергией на физические упражнения, которая делает занятия спортом опасными для жизни. Каждый раз, занимаясь спортом, американка рискует столкнуться с тяжелыми реакциями организма и анафилаксией.

Первые симптомы проявились около 10 лет назад, когда после длительного перерыва Мэгги попыталась снова выйти на пробежку. У нее неожиданно начался сильный зуд, а вскоре тело покрылось крапивницей. По словам аллерголога Мика Карасова, в большинстве случаев подобные реакции возникают из-за определенных пищевых триггеров, но в случае Хабаши причина оказалась иной.

Сейчас Мэгги не может заниматься физической активностью более 20 минут, не испытывая боли и зуда. Она отмечает, что многие не верят в ее аллергию и воспринимают это как шутку. Однако для Хабаши это реальная угроза жизни.

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