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В Северной Осетии стартовал международный медиафорум «PRO Кавказ»

Во Владикавказе открылся международный медиафорум PRO Кавказ

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Unsplash

Во Владикавказе стартовал III Международный медиафорум «PRO Кавказ». Мероприятие пройдет 13 и 14 ноября на площадке филиала Государственного академического Мариинского театра в Северной Осетии. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Главной темой для обсуждения в этом году стала трансформация медиасферы. На открытии форума выступили глава Северной Осетии Сергей Меняйло, журналист Александр Смол и актер Михаил Пореченков.

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы от представителей медиакомпаний, а также встречи в формате «вопрос — ответ». Центральным событием станет пленарная сессия «Роль региональных медиа в формировании общероссийской гражданской идентичности».

Накануне в Государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в столице стартовал Форум школьников. Учащиеся 10-11 классов из Москвы, Подмосковья и других субъектов РФ в течение недели будут знакомиться с возможностями Дальневосточного федерального округа.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024».

Ранее сообщалось, что III федеральный форум «Цифровой алмаз» в Якутии собрал рекордное количество участников.

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