Форум школьников стартовал в Государственной библиотеке иностранной литературы в Москве

Форум школьников стартовал в Государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве. Учащиеся 10-11 классов из Москвы, Подмосковья и других субъектов РФ в течение недели будут знакомиться с возможностями Дальневосточного федерального округа, сообщили организаторы.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024».

По мнению журналиста, депутата Государственной Думы РФ Евгения Попова, в России существуют два супергорода, два центра суперсилы — это Владивосток и Москва, и оба этих региона дают уникальные возможности.

«У ребят горят глаза, они активно интересуются темой выбора профессии, который им предстоит сделать в ближайшие годы. Важно показать им весь спектр возможностей. Полезность этого мероприятия трудно переоценить, ведь мы рассказываем о значительной части нашей страны, которая для многих кажется далекой. Я считаю, что основная задача — помочь школьникам понять, что у них есть выбор. На Дальнем Востоке существует множество уникальных специальностей. Спектр возможностей, который предлагают дальневосточные вузы, действительно один из самых широких. Здесь можно изучать такие направления, как ихтиология, океанология, ракетостроение и инженерия ракетных двигателей. Эти специальности открывают невероятные перспективы для молодежи, и я уверен, что каждый, кто приедет на Дальний Восток, сможет найти свое призвание», — поделился Попов.

Депутат признался, что темпы развития Дальнего Востока впечатляют.

«Я не был во Владивостоке семь лет и не узнал свой родной город — все плохое исчезло. Мы наблюдаем прогресс: предприятия, которые раньше распиливали подводные лодки, теперь строят танкеры и самолеты. Инвестиции в Дальний Восток окупятся, а программы, такие как 2% ипотека для дальневосточников, открывают новые возможности для людей. Идеи, которые исходят от полпреда ДФО Юрия Трутнева и всей структуры, которая работает над развитием Дальнего Востока, реализуются достаточно быстро», — подчеркнул он.

Анастасия Рылькова, заместитель губернатора Чукотского автономного округа, отметила, что школьникам важно узнавать о возможностях, а на Дальнем Востоке есть все те же возможности, что и в других регионах России.

«Я хочу подчеркнуть, что Чукотский автономный округ ждет молодых специалистов. Мы всем рады и готовы поддержать каждого», — сказала она.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» – проект, организованный при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».