Федеральный форум «Цифровой алмаз» в Якутии собрал рекордное количество участников

Более 2600 человек приняли участие в третьем федеральном форуме «Цифровой алмаз» в Якутии, рассказал глава республики Айсен Николаев, которого цитирует официальный информационный портал республики Саха.

Он отметил, что в этом году количество участников побило рекорд.

«Люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях. Секрет цифрового развития кроется в обмене мнений и их последующем применении», — сказал он.

Николаев отметил, что в республике активно развивается креативная индустрия.

«У нас есть успехи в анимации, кино, других творческих направлениях. Реализуется проект «Синергия Арктики», который соединит весь северо-восток страны. Работает «Квартал труда», где был президент России Владимир Путин», — добавил он.

Также на открытии форума выступил управляющий директор, начальник управления департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Иван Федюк.

«Мы рады, что именно Сберу доверили честь быть титульным партнером форума. Якутия обладает огромным потенциалом для развития цифровых технологий, и мы готовы вкладывать ресурсы в это будущее», — отметил он.

Федюк напомнил, что в республике открыли «Школу 21», провели первую конференцию по искусственному интеллекту AI Journey, открыли лабораторию искусственного интеллекта и организовали дизайн-сессию с бизнесом и властью.

Главная тема третьего федерального форума – цифровая трансформация регионов, ставшая одной из национальных целей развития России, установленных указом президента Владимира Путина. Она предусматривает внедрение передовых технологий, опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, формирование рынка данных, увеличение доли отечественного программного продукта и другие направления.