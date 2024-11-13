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Россиянин семь лет истязал сына и пасынка

В Туве осудили мужчину, семь лет истязавшего двоих детей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Житель Тувы получил почти четыре года колонии за издевательства над несовершеннолетними сыном и пасынком. Мужчина семь лет истязал детей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемый с 2014 по 2021 год регулярно избивал двух мальчиков — собственного сына и ребенка своей сожительницы. Мужчина наказывал детей по малозначительным и необоснованным поводам, причиняя физические и психические страдания.

При этом жертвы находились в материальной зависимости от него. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в истязании, ему назначено наказание в виде 3 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Калининградской области будут судить опекуншу, истязавшую ребенка. Женщина заставляла ребенка выполнять изнурительные физические упражнения, морила ее голодом, выгоняла девочку раздетой на мороз и заставляла есть рвотные массы. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Архангельске мать и отчим истязали ребенка за непослушание.

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