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В Архангельске мать и отчим истязали ребенка за непослушание

В Архангельске семейную пару будут судить за истязание ребенка

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Pixabay

Жительница областного центра и ее сожитель предстали перед судом по обвинению в истязании малолетней девочки, пара систематически избивала ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 36-летняя горожанка и ее 30-летний сожитель длительное время подвергали физическому насилию дочь женщины. 10-летнюю девочку регулярно избивали ремнем и подручными предметами за плохие оценки в школе и непослушание.

О происходящем в семье стало известно, когда школьница попалась на краже, ее поместили в центр временной изоляции для несовершеннолетних, где она рассказала психологу о насилии. В отношении матери и отчима ребенка было возбуждено уголовное дело, в ходе допросов они частично признали свою вину. В настоящее время материалы расследования переданы в суд, обвиняемым может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Калининградской области опекун заставляла есть рвоту и унижала приемную дочь.

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