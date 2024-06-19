Петербургского полицейского задержали за взятку от бизнесмена

В Петербурге за взятку от бизнесмена задержали инспектора транспортной полиции. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, подозреваемого в получении взятки задержали 19 июня на Московском вокзале. Предварительно, полицейский получил от индивидуального предпринимателя взятку в 495 тысяч рублей. За денежное вознаграждение правоохранитель должен был обеспечить бизнесмену свободное перемещение грузов из Петербурга в Москву.

Проводится проверка. Отмечается, что в случае доказательства вины сотрудника линейного подразделения уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, предполагаемый злоумышленник должен будет понести наказание в порядке, установленном законодательством.

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