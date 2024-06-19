Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургского полицейского задержали за взятку от бизнесмена

78.ru: в Петербурге полицейского задержали за взятку от бизнесмена

close
100%
Shutterstock

В Петербурге за взятку от бизнесмена задержали инспектора транспортной полиции. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, подозреваемого в получении взятки задержали 19 июня на Московском вокзале. Предварительно, полицейский получил от индивидуального предпринимателя взятку в 495 тысяч рублей. За денежное вознаграждение правоохранитель должен был обеспечить бизнесмену свободное перемещение грузов из Петербурга в Москву.

Проводится проверка. Отмечается, что в случае доказательства вины сотрудника линейного подразделения уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, предполагаемый злоумышленник должен будет понести наказание в порядке, установленном законодательством.

Ранее курганский полицейский с супругой попались на производстве наркотиков у себя дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами