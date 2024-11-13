В Тбилиси перед зданием ЦИК Грузии провели акцию протеста

В Тбилиси несколько женщин, представляющих различные неправительственные организации и оппозиционные партии, устроили акцию протеста перед зданием Центризбиркома Грузии. Они заявляют, что не признают итоги прошедших в стране парламентских выборов, передает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, жительницы грузинской столицы пытались проникнуть во двор ЦИК, но местная полиция не позволила им это сделать. Это вызвало недовольство протестующих, которые принялись оскорблять правоохранителей.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. По данным ЦИК, находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Президент республики Саломе Зурабишвили после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.