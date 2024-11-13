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Мигрант за рулем иномарки сбил девушку-подростка на пешеходном переходе в Петербурге

78.ru: в Петербурге мигрант сбил девушку-подростка на пешеходном переходе

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 27-летний мигрант за рулем иномарки сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел возле дома № 61 на Бухарестской улице. Иностранец за рулем автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на девушку-подростка, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы темени и плеча. Состояние девушки оценили как среднетяжелое.

Отмечается, что водитель с начала 2024 года трижды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее иномарка «снесла» светофор в Петербурге и чуть не погубила двоих пешеходов.

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