Мигрант за рулем иномарки сбил девушку-подростка на пешеходном переходе в Петербурге

В Петербурге 27-летний мигрант за рулем иномарки сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел возле дома № 61 на Бухарестской улице. Иностранец за рулем автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на девушку-подростка, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы темени и плеча. Состояние девушки оценили как среднетяжелое.

Отмечается, что водитель с начала 2024 года трижды привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее иномарка «снесла» светофор в Петербурге и чуть не погубила двоих пешеходов.