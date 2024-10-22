Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина привезла в РФ украшения для невестки на 3,5 млн рублей и стала фигуранткой дела

В Самаре таможенники поймали женщину с драгоценностями на 3,5 млн рублей

close
ФТС России

В Самаре таможенники поймали женщину, которая привезла из Грузии незадекларированные драгоценности на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации федеральной службы, таможенники остановили одну из пассажирок в «зеленом» коридоре в рамках выборочного контроля и обнаружили у нее в сумке футляр с украшениями. Женщина сообщила, что приобрела их в Грузии в качестве подарка своей невестке и не знала о необходимости оформлять таможенную декларацию.

Экспертиза показала, что серьги, кольцо, браслет и ожерелье выполнены из сплава золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Их стоимость оценили в 3,5 млн рублей.

В отношении нарушительницы возбудили административное дело о недекларировании по установленной форме товаров. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 880 тысяч рублей. Сообщается, что она уже уплатила всю сумму.

Ранее таможенники нашли золотой песок в сигаретных пачках у граждан Китая, пересекавших границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами