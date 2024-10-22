Женщина привезла в РФ украшения для невестки на 3,5 млн рублей и стала фигуранткой дела

В Самаре таможенники поймали женщину, которая привезла из Грузии незадекларированные драгоценности на 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации федеральной службы, таможенники остановили одну из пассажирок в «зеленом» коридоре в рамках выборочного контроля и обнаружили у нее в сумке футляр с украшениями. Женщина сообщила, что приобрела их в Грузии в качестве подарка своей невестке и не знала о необходимости оформлять таможенную декларацию.

Экспертиза показала, что серьги, кольцо, браслет и ожерелье выполнены из сплава золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Их стоимость оценили в 3,5 млн рублей.

В отношении нарушительницы возбудили административное дело о недекларировании по установленной форме товаров. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 880 тысяч рублей. Сообщается, что она уже уплатила всю сумму.

Ранее таможенники нашли золотой песок в сигаретных пачках у граждан Китая, пересекавших границу.