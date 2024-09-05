Путин рассказал подробности по обмену заключенными между РФ и Западом

Многие страны приняли участие в работе по обмену заключенными между Западом и Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, этот обмен прошел в интересах всех участников процесса.

Путин подчеркнул, что Россия всегда будет защищать своих граждан за рубежом. Он также поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда за помощь в переговорах, благодаря которой состоялся обмен.

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1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Кроме Кара-Мурзы Запад получил журналиста WSJ Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом).

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Байден прокомментировал обмен заключенными США и РФ.